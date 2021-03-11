***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 14:30
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917258
BIST
15:471.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,88
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.556
15:477,4560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:478,9250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:47416,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,37
|Açılış
|: 416,12
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,82
BIST En Aktif Hisseler15:47
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.357.697
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.369.682
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|KATMR
|4,52
|399.083.039
|% -9,60
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|DZGYO
|5,85
|15.426.031
|% -9,16
|
|IZFAS
|7,85
|16.469.133
|% -9,14
|
|SASA
|42,74
|2.570.680.271
|% -8,01
|
|SISE
|7,78
|1.122.389.193
|% 1,17
|
|KOZAL
|127,60
|913.800.733
|% -1,09
|
|GARAN
|9,04
|762.228.503
|% -1,42
|
|THYAO
|14,63
|566.835.832
|% -1,81
|
|EKGYO
|2,38
|552.351.721
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|516.954.760
|% 2,37
|
|SISE
|7,78
|1.122.389.193
|% 1,17
|
|TSKB
|1,70
|222.227.527
|% -0,58
|
|PETKM
|6,24
|554.942.000
|% 0,16
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4532
|7,4560
|% -0,65
|
|Euro
|8,9156
|8,9250
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,3849
|10,4369
|% -0,23
|
|Frank
|8,0363
|8,0847
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9840
|1,9940
|% -0,38
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|10,73
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.803
|-7,00
|
|Tam
|2.748
|2.817
|-7,53
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-3,64
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|0,83
|
Seans Raporu
15:47
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15:59MEPET
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