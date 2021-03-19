***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 15:09
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919277
BIST
15:011.532
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -19,21
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.527
15:017,2552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0674
|Açılış
|: 7,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:018,6399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0985
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:01406,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,57
|Açılış
|: 406,17
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.175.747
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.252.870
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,74
|566.666.437
|% 8,85
|
|DOKTA
|36,98
|8.374.225
|% -9,18
|
|SANKO
|13,13
|97.952.268
|% -8,76
|
|CLEBI
|301,10
|423.176.432
|% -8,76
|
|MNDRS
|3,34
|139.349.193
|% -8,49
|
|ALBRK
|1,85
|91.037.791
|% -7,04
|
|FROTO
|214,90
|1.322.877.541
|% 1,37
|
|THYAO
|13,81
|1.003.420.972
|% -0,93
|
|GLYHO
|6,10
|794.925.163
|% -4,24
|
|SISE
|7,71
|643.810.146
|% -1,53
|
|GARAN
|8,90
|624.254.324
|% -1,55
|
|SKBNK
|1,31
|254.438.027
|% -2,24
|
|TSKB
|1,63
|233.735.886
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,10
|794.925.163
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,11
|259.338.815
|% -2,76
|
|ODAS
|3,77
|437.885.310
|% -6,22
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2498
|7,2552
|% -0,92
|
|Euro
|8,6338
|8,6399
|% -1,13
|
|Sterlin
|10,0576
|10,1080
|% -1,08
|
|Frank
|7,7844
|7,8312
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9279
|1,9375
|% -0,94
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,21
|
|Altın Gr.
|405
|406
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|2.695
|2.736
|-31,00
|
|Tam
|2.682
|2.750
|-30,11
|
|Yarım
|1.296
|1.330
|-14,57
|
|Çeyrek
|650
|665
|-7,28
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,47
|63,47
|0,19
|