***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 15:57
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926214
BIST
17:171.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -25,59
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
17:178,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0450
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1818
En Düşük
8,1219
17:179,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0136
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7328
En Düşük
9,6635
17:17457,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,48
|Açılış
|: 457,77
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TUREX
|14,52
|333.437
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.064.352
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|627.240
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|138.279.598
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.351.703
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|198.292.985
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.086.772
|% -9,81
|
|EREGL
|16,14
|1.140.385.421
|% 1,89
|
|BJKAS
|11,16
|940.376.975
|% 9,73
|
|GARAN
|6,67
|903.649.019
|% -1,33
|
|KRDMD
|7,19
|868.736.630
|% -3,23
|
|KOZAL
|115,30
|658.242.793
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,88
|460.436.330
|% -2,59
|
|TSKB
|1,36
|301.050.540
|% -3,55
|
|DOHOL
|3,15
|600.664.493
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|319.384.327
|% -2,75
|
|GARAN
|6,67
|903.649.019
|% -1,33
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1714
|8,1783
|% 0,56
|
|Euro
|9,7203
|9,7290
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1915
|11,2476
|% 0,45
|
|Frank
|8,7917
|8,8447
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1727
|2,1836
|% 0,46
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|-13,25
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|-0,36
|