***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:05
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PARSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928442
BIST
15:251.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:258,0904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0197
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:259,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:25455,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,51
|Açılış
|: 455,84
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:23
|TRGYO
|3,85
|271.453.210
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.091.267
|% 9,93
|
|CEOEM
|6,90
|55.082.992
|% 9,35
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|155.213.117
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|497.377.675
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.538.035
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.794.286
|% -9,97
|
|GARAN
|7,26
|4.595.504.884
|% 3,86
|
|EREGL
|18,17
|1.174.626.185
|% 3,71
|
|SASA
|46,26
|1.042.377.139
|% -0,60
|
|KRDMD
|7,71
|1.033.132.384
|% 4,19
|
|YKBNK
|2,17
|951.602.374
|% 0,93
|
|GARAN
|7,26
|4.595.504.884
|% 3,86
|
|YKBNK
|2,17
|951.602.374
|% 0,93
|
|TSKB
|1,33
|217.425.945
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,99
|737.610.468
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,71
|1.033.132.384
|% 4,19
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0870
|8,0935
|% 0,28
|
|Euro
|9,6946
|9,7066
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,1584
|11,2144
|% 0,73
|
|Frank
|8,7571
|8,8098
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1563
|2,1671
|% 0,57
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|13,18
|
|Altın Gr.
|456
|456
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.062
|20,00
|
|Tam
|3.005
|3.082
|22,50
|
|Yarım
|1.452
|1.491
|10,88
|
|Çeyrek
|728
|746
|5,45
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,09
|
|B. Petrol
|66,26
|66,26
|-0,32
|