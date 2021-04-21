***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:14
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930089
BIST
17:301.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -36,68
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:308,1827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0755
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:309,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0926
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
17:30473,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 9,20
|Açılış
|: 473,03
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:30
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.912.244
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.704.561
|% 9,52
|
|DARDL
|19,80
|21.231.244
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|11.515.889
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.503.053
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|BLCYT
|15,59
|42.145.184
|% -9,99
|
|EREGL
|18,02
|1.201.410.143
|% -1,15
|
|PETKM
|6,37
|1.076.065.182
|% -3,04
|
|GARAN
|6,98
|1.009.481.304
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,01
|625.360.694
|% -2,64
|
|THYAO
|10,90
|538.100.078
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,06
|409.691.155
|% -2,83
|
|PETKM
|6,37
|1.076.065.182
|% -3,04
|
|GARAN
|6,98
|1.009.481.304
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,80
|246.236.763
|% -2,17
|
|TSKB
|1,21
|122.853.030
|% -3,97
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1783
|8,1827
|% 0,93
|
|Euro
|9,8468
|9,8615
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,3731
|11,4301
|% 0,91
|
|Frank
|8,8849
|8,9385
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1776
|2,1886
|% 1,02
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|15,16
|
|Altın Gr.
|472
|472
|8,31
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|0,19
|
|B. Petrol
|65,88
|65,88
|-0,69
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:42AVTUR
Yüzde -7.20 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 135 adet işlem
-
17:41GENTS
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 789, 727 adet işlem
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, KCHOL
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, TCELL, VAKBN
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 36 kaybederek (% -2.32 ) 1, 154