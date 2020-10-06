***PARSN* *FONET* *TLMAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
06.10.2020 13:54
***PARSN******FONET******TLMAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [FONET, PARSN, TLMAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
FONET BILGI TEKNOLOJILERI 52 07/10/2020
PARSAN 28 07/10/2020
TRABZON LIMAN 36 07/10/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878552
BIST
14:491.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.162
14:497,7731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:499,1718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:49478,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,13
|Açılış
|: 478,88
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
479,08
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:49
|YAPRK
|85,80
|1.712.911
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|31.074.077
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|37.518.702
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.984.394
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|683.954
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,26
|1.333.906.080
|% 1,11
|
|ODAS
|3,27
|1.046.298.545
|% 8,28
|
|SISE
|6,98
|836.771.883
|% -0,57
|
|TURSG
|6,24
|560.631.425
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,66
|497.196.897
|% 1,92
|
|ODAS
|3,27
|1.046.298.545
|% 8,28
|
|ZOREN
|2,66
|497.196.897
|% 1,92
|
|GARAN
|7,26
|1.333.906.080
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,80
|283.655.838
|% 1,69
|
|SISE
|6,98
|836.771.883
|% -0,57
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7694
|7,7731
|% 0,11
|
|Euro
|9,1655
|9,1718
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0371
|10,0875
|% -0,12
|
|Frank
|8,4723
|8,5233
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0653
|2,0757
|% 0,08
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|3,53
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
|
|Tam
|3.148
|3.226
|4,71
|
|Yarım
|1.521
|1.561
|2,28
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|0,55
|