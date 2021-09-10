***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.09.2021 09:13
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatma Neşe Yamantürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963079
BIST
10:351.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.452
10:358,4342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4597
En Düşük
8,4155
10:359,9952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0201
En Düşük
9,9680
10:35487,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 487,97
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler10:35
|YEOTK
|35,42
|51.730.710
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|5.148.497
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|79.855.990
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|27.758.366
|% 9,96
|
|DITAS
|16,39
|5.859.283
|% 6,91
|
|TGSAS
|17,50
|1.270.675
|% -9,98
|
|OYLUM
|5,23
|8.151.729
|% -5,60
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|AKYHO
|2,30
|2.741.001
|% -3,36
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|GARAN
|9,69
|449.270.629
|% 1,36
|
|THYAO
|12,64
|163.505.794
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,58
|99.208.650
|% 0,78
|
|EGEPO
|7,10
|94.466.329
|% 5,50
|
|KRDMD
|7,30
|88.780.311
|% -0,41
|
|GARAN
|9,69
|449.270.629
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,58
|99.208.650
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,86
|35.686.998
|% -0,53
|
|TSKB
|1,31
|19.708.036
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,77
|85.414.135
|% 0,52
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4314
|8,4342
|% -0,04
|
|Euro
|9,9886
|9,9952
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,6539
|11,7123
|% 0,10
|
|Frank
|9,1594
|9,2145
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2403
|2,2515
|% -0,11
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|6,58
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|72,30
|72,30
|0,85
|