***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2021 09:13
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatma Neşe Yamantürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972323
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
0
En Düşük
0
18:059,5519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0326
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,5330
18:0511,0855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0517
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
11,0637
18:05555,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,45
|Açılış
|: 555,50
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
554,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|EDIP
|3,96
|34.264.057
|% 0,00
|
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|EDIP
|3,96
|34.264.057
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,00
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,54
|837.629.120
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5451
|9,5519
|% -0,34
|
|Euro
|11,0765
|11,0855
|% -0,46
|
|Sterlin
|13,1411
|13,2070
|% -0,07
|
|Frank
|10,3558
|10,4182
|% -0,19
|
|Riyal
|2,5447
|2,5575
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,71
|
|Altın Gr.
|555
|555
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|-0,09
|