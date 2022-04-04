***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2022 09:15
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ortan Doğalgaz Toptan Satış ve Dış Tic.i A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015314
BIST
13:132.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 33,11
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.288
En Düşük
2.264
13:1314,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
13:1316,2111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1988
13:13911,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,11
|Açılış
|: 911,26
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler13:13
|IPEKE
|18,95
|131.984.793
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.613.860
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|163.136.540
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.163.950
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.778.383
|% 9,86
|
|PAPIL
|19,83
|13.624.602
|% -4,39
|
|CASA
|102,60
|185.686
|% -4,11
|
|SNKRN
|29,00
|103.270
|% -3,33
|
|SONME
|34,66
|3.269.670
|% -2,75
|
|BASCM
|3,29
|40.545
|% -2,66
|
|SISE
|16,29
|1.640.231.587
|% 5,99
|
|ASELS
|25,38
|1.452.223.559
|% 2,42
|
|GARAN
|12,48
|1.425.842.924
|% 0,24
|
|KOZAL
|157,70
|1.359.486.152
|% 8,91
|
|THYAO
|32,96
|1.306.752.808
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,49
|1.203.569.424
|% 4,18
|
|KARSN
|5,82
|1.000.906.328
|% -2,51
|
|AKBNK
|7,44
|1.058.578.995
|% 1,78
|
|DOHOL
|3,46
|395.605.083
|% 4,22
|
|GARAN
|12,48
|1.425.842.924
|% 0,24
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7102
|14,7145
|% 0,21
|
|Euro
|16,2006
|16,2111
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,2478
|19,3444
|% 0,26
|
|Frank
|15,8077
|15,9030
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9107
|3,9303
|% 0,21
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|1,22
|
|Altın Gr.
|911
|912
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.042
|6.133
|20,00
|
|Tam
|6.015
|6.165
|21,17
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|10,24
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,58
|