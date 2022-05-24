***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.05.2022 09:15
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Güriş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031932
BIST
18:052.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
0
En Düşük
0
18:0516,0357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1101
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,0502
En Düşük
15,9172
18:0517,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1179
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,1566
En Düşük
16,8668
18:05952,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,61
|Açılış
|: 952,40
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
953,72
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISMEN
|20,50
|40.602.037
|% 5,82
|
|ECILC
|9,60
|43.191.038
|% 3,14
|
|HLGYO
|2,06
|35.794.377
|% 0,00
|
|GEDZA
|21,46
|9.030.810
|% 0,00
|
|ISDMR
|26,46
|56.960.731
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,99
|50.007.768
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,53
|11.074.252
|% 0,00
|
|KOZAL
|185,20
|1.182.365.273
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,17
|6.077.824
|% 0,00
|
|YUNSA
|27,12
|11.542.869
|% 0,00
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% 0,00
|
|THYAO
|42,96
|3.592.256.815
|% 0,00
|
|ASELS
|23,60
|2.295.045.529
|% 0,00
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% 0,00
|
|SISE
|19,35
|2.088.811.939
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,27
|565.770.086
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,40
|1.329.394.327
|% 0,00
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% 0,00
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% 0,00
|
|KARSN
|5,75
|1.372.514.574
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0236
|16,0302
|% 0,66
|
|Euro
|17,1396
|17,1604
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,0440
|20,1445
|% 0,33
|
|Frank
|16,4851
|16,5844
|% 0,38
|
|Riyal
|4,2503
|4,2716
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-0,75
|
|Altın Gr.
|952
|952
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,59
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de