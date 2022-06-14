***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.06.2022 09:09
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Güriş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037092
BIST
10:002.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 22,62
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.527
10:0017,2178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0438
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,1960
10:0018,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0792
En Düşük
17,9666
10:001.012,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.012,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler10:00
|ISCTR
|11,19
|6.569.904
|% 122,22
|
|YGGYO
|28,74
|3.822
|% 50,00
|
|SARKY
|19,99
|28.948.174
|% 33,33
|
|UFUK
|60,95
|594.567
|% 9,92
|
|CUSAN
|10,46
|11.336.939
|% 4,44
|
|BRMEN
|1,73
|69.200
|% -6,99
|
|AVTUR
|2,01
|853.611
|% -0,99
|
|ULUUN
|19,48
|95.042.842
|% -0,76
|
|PSDTC
|23,82
|2.687.157
|% -0,58
|
|PSDTC
|23,82
|2.687.157
|% -0,58
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% 0,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,70
|1.047.406.553
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|698.645.614
|% 1,16
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,87
|194.608.949
|% 0,00
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2134
|17,2178
|% -0,25
|
|Euro
|17,9883
|18,0200
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8586
|20,9632
|% -0,05
|
|Frank
|17,2339
|17,3377
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5708
|4,5937
|% -0,30
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|9,08
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.701
|6.822
|4,00
|
|Yarım
|3.290
|3.337
|2,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.668
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,35
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,09
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,73
|