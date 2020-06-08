***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.06.2020 12:43
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'mizin uygun görüşü ile, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849820
BIST
13:15110.832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 810,31
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
13:156,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
13:157,6557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
13:15369,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,90
|Açılış
|: 369,70
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|46.813.291
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.116.524
|% 10,00
|
|CMENT
|27,50
|8.165.464
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|1.228.969
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.774.866
|% 9,98
|
|CASA
|20,80
|112.265
|% -9,88
|
|ALYAG
|1,22
|442.655
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,60
|164.369
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,82
|748.344
|% -6,59
|
|KRGYO
|3,55
|64.965.269
|% -6,58
|
|GARAN
|8,37
|732.020.049
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,73
|438.256.511
|% 5,49
|
|THYAO
|12,79
|400.103.759
|% 0,55
|
|ASELS
|32,10
|348.008.083
|% 0,69
|
|GSRAY
|3,64
|322.727.288
|% 4,30
|
|EKGYO
|1,73
|438.256.511
|% 5,49
|
|GSRAY
|3,64
|322.727.288
|% 4,30
|
|GARAN
|8,37
|732.020.049
|% 0,97
|
|BNTAS
|3,76
|189.562.877
|% 7,43
|
|PETKM
|3,82
|188.149.348
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5654
|8,6084
|% 0,24
|
|Frank
|7,0151
|7,0574
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8021
|1,8111
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|9,21
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.432
|-15,40
|
|Tam
|2.471
|2.503
|-15,90
|
|Yarım
|1.206
|1.220
|-9,60
|
|Çeyrek
|603
|610
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,50
|