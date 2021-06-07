***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.06.2021 16:01
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'mizin uygun görüşü ile, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940639
BIST
17:171.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:178,6325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:1710,5252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0249
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:17524,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,35
|Açılış
|: 524,64
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:17
|ATATP
|29,04
|10.442.029
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.228.186
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.930.370
|% 9,77
|
|OSMEN
|27,12
|2.235.335
|% 8,92
|
|ETYAT
|3,74
|3.561.668
|% 8,72
|
|METUR
|22,50
|23.854.800
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,18
|14.243.809
|% -6,16
|
|PKENT
|2.528,00
|2.127.378
|% -6,06
|
|FRIGO
|21,84
|49.579.202
|% -5,94
|
|THYAO
|14,32
|1.226.859.056
|% 1,99
|
|GARAN
|8,26
|1.190.588.993
|% 1,98
|
|KOZAL
|124,00
|632.159.973
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,79
|508.199.521
|% 0,52
|
|SISE
|8,15
|485.502.029
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|364.374.469
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|379.557.839
|% 1,36
|
|GARAN
|8,26
|1.190.588.993
|% 1,98
|
|BOBET
|4,09
|422.466.030
|% -3,31
|
|THYAO
|14,32
|1.226.859.056
|% 1,99
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6267
|8,6325
|% -0,40
|
|Euro
|10,5133
|10,5252
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1929
|12,2540
|% -0,34
|
|Frank
|2,2945
|2,3060
|% -0,41
|
|Riyal
|524,6810
|524,7670
|% -0,42
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-1,24
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.450
|3.538
|-9,61
|
|Yarım
|1.667
|1.712
|-4,65
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|-0,14
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:30BJKAS
Yüzde 5.77 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 959, 185 adet işlem
-
17:29FADE
Yüzde 5.00 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 397 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ASELS, KOZAL
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 86 artarak (% 1.02 ) 1, 268
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, RYSAS, ATATP