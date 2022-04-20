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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

20.04.2022 19:02
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.04.2022
Tescil Tarihi
20.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.04.2022 / 10563
Açıklamalar

Şirketimizin 06.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2022-.31.12.2022 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin karar  İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup,20.04.2022 tarih ve 10563 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022415


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