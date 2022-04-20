***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi06.04.2022Tescil Tarihi20.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20.04.2022 / 10563AçıklamalarŞirketimizin 06.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2022-.31.12.2022 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup,20.04.2022 tarih ve 10563 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022415BIST