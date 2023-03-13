***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.03.2023 19:41
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'mizin uygun görüşü ile, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123838
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9803
En Düşük
18,9369
18:0520,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3754
En Düşük
20,2907
18:051.166,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.166,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9679
|18,9803
|% 0,07
|
|Euro
|20,3296
|20,3665
|% 0,05
|
|Sterlin
|23,0270
|23,1425
|% -0,03
|
|Frank
|20,7124
|20,8372
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0394
|5,0647
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,70
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.886
|7.950
|-8,00
|
|Yarım
|3.852
|3.890
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.945
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,31
|0,00
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
-
17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
-
17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem