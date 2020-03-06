***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.03.2020 13:43
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket
Esas Sözleşmesinin, Toplantı Yeri başlıklı 19
. maddesinin değişikliği ile ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden gerekli iznin alınması için
S
ermaye Piyasası Kurulu'na
0
3.03.2020 tarihinde
müracaatımız yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824876
BIST
14:51109.656
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -2.159,30
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
14:516,0888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0248
|Açılış
|: 6,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
14:516,8989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9078
En Düşük
6,8333
14:51329,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,94
|Açılış
|: 329,94
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.297.516
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.411.051
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,47
|14.456.602
|% 12,78
|
|VAKKO
|6,18
|126.155.411
|% 11,75
|
|ARMDA
|20,88
|1.105.402
|% 7,63
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|3.988
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|476,40
|1.176.661
|% -7,50
|
|THYAO
|11,23
|790.446.480
|% -4,10
|
|ASELS
|29,68
|478.523.610
|% -1,98
|
|EREGL
|8,96
|337.661.387
|% 2,40
|
|GARAN
|10,00
|304.149.005
|% -2,91
|
|YKBNK
|2,42
|223.770.566
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|223.770.566
|% -4,35
|
|ODAS
|2,09
|184.016.653
|% -2,34
|
|KARSN
|1,86
|154.483.234
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,45
|118.454.530
|% -1,36
|
|THYAO
|11,23
|790.446.480
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8978
|7,9374
|% -0,05
|
|Frank
|6,4820
|6,5211
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6172
|1,6253
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|13,13
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.217
|31,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|29,19
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|14,12
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,06
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,70
|47,70
|-2,29
|