***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketEsas Sözleşmesinin, Toplantı Yeri başlıklı 19. maddesinin değişikliği ile ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden gerekli iznin alınması içinermaye Piyasası Kurulu'na3.03.2020 tarihindemüracaatımız yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824876BIST