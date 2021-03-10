***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.03.2021 10:45
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3.maddesinin değişikliği ile alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.03.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916774
BIST
11:121.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,97
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:127,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5944
11:129,0660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
9,0359
11:12419,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,35
|Açılış
|: 419,88
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:12
|TRILC
|14,64
|309.182
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.655.904
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.057.308
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.509.482
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|NIBAS
|26,10
|13.064.948
|% -6,85
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|YAYLA
|4,31
|28.918.156
|% -4,22
|
|SASA
|44,18
|593.015.882
|% 4,59
|
|PETKM
|6,29
|407.276.256
|% 0,80
|
|KRDMD
|7,46
|362.891.187
|% 1,08
|
|GARAN
|8,99
|359.617.439
|% -0,33
|
|KOZAL
|131,50
|272.925.397
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,40
|165.073.112
|% 0,00
|
|PETKM
|6,29
|407.276.256
|% 0,80
|
|TSKB
|1,71
|98.435.346
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,46
|362.891.187
|% 1,08
|
|ODAS
|3,95
|186.270.920
|% 0,77
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6261
|7,6284
|% 0,28
|
|Euro
|9,0543
|9,0660
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,5523
|10,6053
|% 0,03
|
|Frank
|8,1736
|8,2229
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0269
|2,0370
|% 0,13
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-4,41
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|-0,71
|
Seans Raporu
11:12
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11:26BIZIM
Yüzde 6.63 oranında artışla 15.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 696, 950 adet işlem
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11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, MGROS, PGSUS
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11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, TKFEN
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11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 88 artarak (% 0.58 ) 1, 366
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11:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, DIRIT, VAKKO, KAREL, EUYO, TRILC, OZRDN