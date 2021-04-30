***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.04.2021 19:11
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE VE PAYLAR BAŞLIKLI 6.MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BAŞVURUMUZ SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 16.04.2021 TARİH VE E-29833736-110.03.03-5206 SAYILI YAZISI İLE UYGUN BULUNMUŞ OLUP SÖZ KONUSU İZİN YAZISI VE SPK TARAFINDAN ONAYLANAN TADİL METNİ EKTE YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933648
BIST
18:051.398
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En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
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|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
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|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
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|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
|
|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2723
|8,2769
|% 0,90
|
|Euro
|9,9588
|9,9697
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4158
|11,4730
|% 0,15
|
|Frank
|9,0320
|9,0864
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2008
|2,2118
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,33
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,94
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-1,41
|