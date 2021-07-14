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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme

14.07.2021 08:36



***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2020
Açıklamalar

Şirketimizin 29.06.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin amaç ve konusu başlıklı 3. ve Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddelerinin 10.07.2021 tarihinde tescili yapılmış olup 12.07.2021 tarih ve 10368 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır. 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 10/07/2021 12/07/2021 10368
6 10/07/2021 12/07/2021 10368



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950998


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