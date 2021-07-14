***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
14.07.2021 08:36
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2020
Açıklamalar
Şirketimizin 29.06.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin amaç ve konusu başlıklı 3. ve Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddelerinin 10.07.2021 tarihinde tescili yapılmış olup 12.07.2021 tarih ve 10368 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 10/07/2021 12/07/2021 10368
6 10/07/2021 12/07/2021 10368
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950998
BIST
10:071.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,67
|Açılış
|: 1.349
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|Önceki Kapanış
|: 1.347
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1.357
En Düşük
1.349
10:078,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,5950
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|Önceki Kapanış
|: 8,6300
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8,6383
En Düşük
8,6062
10:0710,1742
En Yüksek
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|: 0,10%
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|Açılış
|: 10,1500
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|Önceki Kapanış
|: 10,2300
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10,1957
En Düşük
10,1397
10:07502,54
En Yüksek
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|: 0,31%
|| 1,57
|Açılış
|: 502,54
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|Önceki Kapanış
|: 500,97
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503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler10:07
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|ORMA
|29,84
|10.056
|% 6,50
|
|DITAS
|14,02
|331.143
|% 5,89
|
|IHYAY
|0,73
|1.047.817
|% 5,80
|
|BALAT
|5,00
|24.095
|% 5,26
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|BANVT
|59,00
|153.125
|% -6,65
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|GARAN
|8,49
|36.174.866
|% 0,47
|
|THYAO
|13,16
|17.267.540
|% 0,46
|
|KOZAL
|106,50
|14.775.486
|% 0,47
|
|KRDMD
|7,15
|14.108.102
|% 0,85
|
|SASA
|28,34
|14.058.559
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,01
|8.275.928
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,81
|7.952.856
|% 1,12
|
|GARAN
|8,49
|36.174.866
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,27
|7.971.511
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|14.108.102
|% 0,85
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6247
|8,6267
|% 0,09
|
|Euro
|10,1672
|10,1742
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9082
|11,9679
|% 0,32
|
|Frank
|9,3547
|9,4110
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% 0,09
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|3,64
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,03
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|-0,02
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