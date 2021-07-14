***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2020AçıklamalarŞirketimizin 29.06.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin amaç ve konusu başlıklı 3. ve Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddelerinin 10.07.2021 tarihinde tescili yapılmış olup 12.07.2021 tarih ve 10368 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 10/07/2021 12/07/2021 103686 10/07/2021 12/07/2021 10368http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950998BIST