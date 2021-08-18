***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 19:56
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2021 - 30/06/2021 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959140
BIST
16:151.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -10,14
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:158,5253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0773
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:159,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0713
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:15490,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,60
|Açılış
|: 490,26
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:13
|DMSAS
|8,04
|112.477.815
|% 17,03
|
|PENTA
|88,80
|15.257.035
|% 14,88
|
|DOBUR
|23,30
|2.519.989
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,65
|90.485.289
|% 12,89
|
|ESCAR
|20,14
|77.686.536
|% 10,24
|
|BRYAT
|378,50
|91.850.812
|% -8,90
|
|VAKKO
|10,57
|36.733.412
|% -7,20
|
|ALKIM
|15,54
|111.041.260
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.435.716
|% -6,67
|
|GARAN
|9,28
|659.504.093
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,77
|478.381.240
|% -3,36
|
|SISE
|8,71
|460.201.922
|% 1,04
|
|THYAO
|12,24
|456.088.286
|% -0,08
|
|EREGL
|18,61
|421.244.588
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,86
|359.165.904
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|147.545.977
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,54
|216.495.925
|% -1,93
|
|GARAN
|9,28
|659.504.093
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,77
|478.381.240
|% -3,36
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5177
|8,5188
|% 0,84
|
|Euro
|9,9798
|9,9860
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6143
|11,6725
|% 0,23
|
|Frank
|9,2456
|9,3013
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2637
|2,2750
|% 0,78
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|3,61
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|15,33
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|7,41
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-1,96
|
Seans Raporu
16:13
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