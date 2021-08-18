***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 38.556.000 57.950.482 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094Transferler-3.983.354 3.983.354Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)268.527 98.171.430 6.323.968 -2.434.250 102.329.675Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.539.536 155.125.293 38.556.000 53.967.128 6.323.968 771.475.795 92.558.974 864.034.769Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -2.116.767 278.768.113 38.556.000 53.967.128 123.187.658 1.016.375.453 103.884.877 1.120.260.330Transferler123.187.658 -123.187.658Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-581.474 26.317.207 99.620.265 13.768.951 139.124.949Kar Payları-8.082.681 -8.082.681Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -2.698.241 305.085.320 38.556.000 169.072.105 99.620.265 1.133.648.770 117.653.828 1.251.302.598Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.308.654 110.183.867Dönem Karı (Zararı)113.682.862 3.837.804Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)113.682.862 3.837.804Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler729.341 115.418.399Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 43.172.001 39.963.463Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5,7 -6.247.688 -162.191Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13,14 17.389.072 7.251.488Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.797.107 45.482.858Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -1.613.682 -1.683.749Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 16.410.789 47.166.607Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-27.590.031 26.151.264Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -52.659.139 -15.549.052Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.978.555 6.024.512Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-164Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-7.110.536 6.256.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-153.116.944 -4.157.834Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -89.599.887 5.796.098Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 18.665.384 2.646.900Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -82.182.441 -12.600.832Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-38.704.741 115.098.369Alınan Faiz17 1.613.682 1.683.749Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -4.112.043 -4.271.877Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13,14 -4.105.552 -2.326.374YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.653.340 -34.846.061Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri218.060 1.733Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 218.060 1.733Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.997.752 -34.847.794Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -42.997.752 -34.847.794Alınan Temettüler9 18.126.352FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.556.859 -45.952.878Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 218.401.030 217.408.412Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -143.433.382 -216.194.683Ödenen Faiz-16.410.789 -47.166.607YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.405.135 29.384.928NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.405.135 29.384.928DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.272.381 11.615.127DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 27.867.246 41.000.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 27.867.246 39.272.381Ticari Alacaklar5 242.944.773 153.344.886İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 1.955.866 1.943.094İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar240.988.907 151.401.792Stoklar7 214.661.207 239.574.279Peşin Ödenmiş Giderler8 6.943.413 5.889.671Diğer Dönen Varlıklar44.033.314 34.691.603ARA TOPLAM536.449.953 472.772.820TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR536.449.953 472.772.820DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar32.108.881 50.288.268İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,19 30.400.656 50.001.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.708.225 286.631Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 333.044.810 280.389.267Maddi Duran Varlıklar10 1.852.689.638 1.615.743.816Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 34.793.530 25.345.924Peşin Ödenmiş Giderler8 829.451 3.506.316Ertelenmiş Vergi Varlığı21 81.135.356 77.761.201TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.334.601.666 2.053.034.792TOPLAM VARLIKLAR2.871.051.619 2.525.807.612KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 157.257.633 95.041.948Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 447.442.344 335.357.631Diğer Finansal Yükümlülükler12 8.136.083 50.913Ticari Borçlar5 244.996.374 163.010.796İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 182.283.766 115.105.189İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 62.712.608 47.905.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 6.876.621 4.406.557Diğer Borçlar8.695.073 1.552.016İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,19 7.885.818İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 809.255 1.552.016Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 240.384Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.977.281 4.112.043Kısa Vadeli Karşılıklar25.714.121 11.221.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.481.946 2.214.844Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 21.232.175 9.006.242Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.523.931 2.097.599ARA TOPLAM911.859.845 616.850.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER911.859.845 616.850.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 662.520.419 751.811.990Uzun Vadeli Karşılıklar30.989.754 22.288.887Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 30.989.754 22.288.887Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 14.379.003 14.595.816TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER707.889.176 788.696.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.619.749.021 1.405.547.282ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.133.648.770 1.016.375.453Ödenmiş Sermaye15 77.112.000 77.112.000Sermaye Düzeltme Farkları15 2.191.164 2.191.164Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-6.787.306 -6.787.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)448.799.222 449.380.696Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)448.799.222 449.380.696Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)451.497.463 451.497.463Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.698.241 -2.116.767Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)305.085.320 278.768.113Yabancı Para Çevrim Farkları305.085.320 278.768.113Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2,5 38.556.000 38.556.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları169.072.105 53.967.128Net Dönem Karı veya Zararı99.620.265 123.187.658Kontrol Gücü Olmayan Paylar117.653.828 103.884.877TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.251.302.598 1.120.260.330TOPLAM KAYNAKLAR2.871.051.619 2.525.807.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 530.130.829 220.917.664 281.032.174 79.949.465Satışların Maliyeti16 -389.820.681 -146.926.933 -207.121.037 -48.696.560TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)140.310.148 73.990.731 73.911.137 31.252.905BRÜT KAR (ZARAR)140.310.148 73.990.731 73.911.137 31.252.905Genel Yönetim Giderleri-32.664.994 -20.129.842 -16.700.196 -9.291.497Pazarlama Giderleri-27.195.916 -13.842.729 -14.250.126 -5.383.029Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.676.840 -1.108.676 -1.056.991 -642.892Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.247.389 1.170.895 3.968.217 91.498Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-798.284 -284.421 -594.584 -118.367ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)89.221.503 39.795.958 45.277.457 15.908.618Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.608.629 164 -1.958.230 -3.055Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 52.659.139 15.549.052 47.078.379 6.158.126FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)164.489.271 55.345.174 90.397.606 22.063.689Finansman Gelirleri17 8.512.831 1.683.749 756.610 869.646Finansman Giderleri17 -40.340.685 -47.166.607 -33.165.688 -41.251.224SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)132.661.417 9.862.316 57.988.528 -18.317.889Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.978.555 -6.024.512 6.834.833 7.347.364Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -12.962.202 -3.578.926 -8.836.702 -1.241.470Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -6.016.353 -2.445.586 15.671.535 8.588.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)113.682.862 3.837.804 64.823.361 -10.970.525DÖNEM KARI (ZARARI)113.682.862 3.837.804 64.823.361 -10.970.525Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.062.597 -2.486.164 3.097.546 -3.621.938Ana Ortaklık Payları99.620.265 6.323.968 61.725.815 -7.348.587Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç 18 0,01290000 0,00080000 0,00800000 -0,00100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-875.120 320.441 -239.205 168.962Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.093.900 -99.223 -278.624 -293.427Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar218.780 21.829 39.419 64.554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler397.835 397.835Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar26.317.207 98.171.430 45.841.687 -20.002.251Yabancı Para Çevrim Farkları26.317.207 98.171.430 45.841.687 -20.002.251DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.442.087 98.491.871 45.602.482 -19.833.289TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)139.124.949 102.329.675 110.425.843 -30.803.814Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.062.597 -2.088.329 3.097.546 -3.224.103Ana Ortaklık Payları125.062.352 104.418.004 107.328.297 -27.579.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959139BIST