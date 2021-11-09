***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 38.556.000 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094Transferler-3.983.354 3.983.354 9.960.625 9.960.625Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.970.379 622.324 221.814.250 123.187.658 348.594.611Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -3.185.739 278.768.113 38.556.000 42.649.670 123.187.658 1.015.306.481 104.953.849 1.120.260.330Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -2.116.767 278.768.113 38.556.000 53.967.128 123.187.658 1.016.375.453 103.884.877 1.120.260.330Transferler123.187.658 -123.187.658Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.770.271 5.815.264 196.011.838 27.209.954 223.197.813Kar Payları-8.082.681 -8.082.681Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -6.887.038 284.583.377 38.556.000 177.154.786 196.011.838 1.213.432.284 123.012.150 1.336.444.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI103.909.966 91.400.161Dönem Karı (Zararı)223.221.792 44.952.353Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)223.221.792 44.952.353Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-164.272.807 122.855.152Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler65.776.380 31.180.313Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-10.133.635 -171.906Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-171.906Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-10.133.635Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.870.451 19.873.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.308.500 2.426.016Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.660.075Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10.901.876 17.447.768Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.237.615 8.100.860Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.369.775 -2.774.208Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24.607.390 10.875.068Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-163.877.305 87.676.362Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-127.223.130 -33.984.955İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-127.223.130 -33.984.955Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28.089.582 10.410.099Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.765 -229.405Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-12.765 -229.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler62.698.795 -70.986.303Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-68.638.299 -57.487.346İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.117.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-64.521.241 -57.487.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.746.884 -8.514.561İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18.605.569İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.352.453 -8.514.561Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.389.884 -37.792.549Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler160.875.071 29.203.387İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)133.632.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.242.701 29.203.387Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.598.791 3.604.766İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.598.791 3.604.766Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları121.647.780 96.821.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.795.807 -2.793.575Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.942.007 -5.401.674Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.774.208YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.859.028 -38.370.514Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri230.825 260.738Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri230.825 260.738Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-62.158.842 -38.631.252Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-62.158.842 -38.631.252Alınan Temettüler23.699.214Alınan Faiz2.369.775FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-76.760.705 -8.979.311Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri342.969.833 315.111.824Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-399.867.174 -313.216.067Ödenen Temettüler-7.259.211Ödenen Faiz-12.604.153 -10.875.068YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.709.767 44.050.336NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.709.767 44.050.336DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.272.381 11.615.127DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.562.614 55.665.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 30.562.614 39.272.381Ticari Alacaklar5 216.056.675 153.344.886İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 133.642 1.943.094İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 215.923.033 151.401.792Stoklar7 276.816.175 239.574.279Peşin Ödenmiş Giderler8 9.897.608 5.889.671Diğer Dönen Varlıklar54.935.776 34.691.603ARA TOPLAM588.268.848 472.772.820TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR588.268.848 472.772.820DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar37.609.209 50.288.268İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,19 31.396.068 50.001.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 6.213.141 286.631Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 383.913.183 280.389.267Maddi Duran Varlıklar10 1.846.083.001 1.615.743.816Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 33.891.564 25.345.924Peşin Ödenmiş Giderler8 3.842.109 3.506.316Ertelenmiş Vergi Varlığı21 76.833.760 77.761.201TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.382.172.826 2.053.034.792TOPLAM VARLIKLAR2.970.441.674 2.525.807.612KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 155.292.535 95.041.948Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 489.352.349 335.357.631Diğer Finansal Yükümlülükler12 48.876 50.913Ticari Borçlar5 323.885.867 163.010.796İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 248.737.559 115.105.189İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 75.148.308 47.905.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 6.642.007 4.406.557Diğer Borçlar1.514.289 1.552.016İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 823.470İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6,19 690.819 1.552.016Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.061.331Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 5.278.253 4.112.043Kısa Vadeli Karşılıklar27.747.482 11.221.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.769.729 2.214.844Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 23.977.753 9.006.242Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.496.256 2.097.599ARA TOPLAM1.014.319.245 616.850.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.014.319.245 616.850.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 571.699.046 751.811.990Uzun Vadeli Karşılıklar33.157.944 22.288.887Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 33.157.944 22.288.887Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 14.821.005 14.595.816TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER619.677.995 788.696.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.633.997.240 1.405.547.282ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.213.432.284 1.016.375.453Ödenmiş Sermaye15 77.112.000 77.112.000Sermaye Düzeltme Farkları15 2.191.164 2.191.164Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-6.787.306 -6.787.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)444.610.425 449.380.696Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)444.610.425 449.380.696Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)451.497.463 451.497.463Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.887.038 -2.116.767Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)284.583.377 278.768.113Yabancı Para Çevrim Farkları284.583.377 278.768.113Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2,5 38.556.000 38.556.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları177.154.786 53.967.128Net Dönem Karı veya Zararı196.011.838 123.187.658Kontrol Gücü Olmayan Paylar123.012.150 103.884.877TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.336.444.434 1.120.260.330TOPLAM KAYNAKLAR2.970.441.674 2.525.807.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 800.388.148 379.382.893 270.257.319 158.465.229Satışların Maliyeti16 -581.283.698 -279.771.184 -191.463.017 -132.844.251TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)219.104.450 99.611.709 78.794.302 25.620.978BRÜT KAR (ZARAR)219.104.450 99.611.709 78.794.302 25.620.978Genel Yönetim Giderleri-51.055.482 -23.553.718 -18.390.488 -3.423.876Pazarlama Giderleri-41.577.048 -24.193.656 -14.381.132 -10.350.927Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.176.846 -1.758.856 -1.500.006 -650.180Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36.234.455 689.530 24.987.066 -481.365Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-20.165.168 -85.890 -19.366.884 198.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)139.364.361 50.709.119 50.142.858 10.913.161Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23.711.979 229.405 1.103.350 229.241Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 127.223.130 33.984.955 74.563.991 18.435.903FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)290.299.470 84.923.479 125.810.199 29.578.305Finansman Gelirleri17 5.454.104 2.774.208 -3.058.727 1.090.459Finansman Giderleri17 -44.442.200 -32.335.235 -4.101.515 14.831.372SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)251.311.374 55.362.452 118.649.957 45.500.136Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.089.582 -10.410.099 -9.111.027 -4.385.587Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -17.108.217 -7.326.544 -4.146.015 -3.747.618Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -10.981.365 -3.083.555 -4.965.012 -637.969SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)223.221.792 44.952.353 109.538.930 41.114.549DÖNEM KARI (ZARARI)223.221.792 44.952.353 109.538.930 41.114.549Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27.209.954 540.649 13.147.357 3.026.813Ana Ortaklık Payları196.011.838 44.411.704 96.391.573 38.087.736Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,02540000 0,00580000 0,01250000 0,00490000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.770.271 -1.140.462 -3.895.151 -1.460.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.962.839 -1.221.767 -4.868.939 -1.122.544Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -187.484 0 -585.319Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.192.568 268.789 973.788 246.960Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.815.264 226.058.750 -20.501.943 127.887.320Yabancı Para Çevrim Farkları5.815.264 226.058.750 -20.501.943 127.887.320DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.044.993 224.918.288 -24.397.094 126.426.417TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)224.266.785 269.870.641 85.141.836 167.540.966Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27.209.954 353.165 13.147.357 2.441.494Ana Ortaklık Payları197.056.831 269.517.476 71.994.479 165.099.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976620BIST