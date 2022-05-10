***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 294.702.509 -3.185.739 27.264.847 204.354.310 318.781.617 204.354.310 49.873.458 42.649.670 123.187.659 811.362.572 177.370.421 988.732.993Transferler123.187.659 -123.187.659Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-635.915 -19.524.481 -635.915 -19.524.481 56.674.814 10.965.051 47.479.469Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 294.702.509 -3.821.654 27.264.847 184.829.829 318.145.702 184.829.829 49.873.458 165.837.329 56.674.814 847.876.990 188.335.472 1.036.212.462Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 361.266.817 -13.597.787 64.145.666 352.645.219 411.814.696 352.645.219 83.139.931 132.570.855 163.339.574 1.216.026.133 336.083.211 1.552.109.344Transferler163.339.574 -163.339.574Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.373.466 -1.638.846 85.075.475 -5.012.312 85.075.475 126.751.414 24.087.522 230.902.099Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 361.266.817 -16.971.253 62.506.820 437.720.694 406.802.384 437.720.694 83.139.931 295.910.429 126.751.414 1.422.840.710 360.170.733 1.783.011.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.957.758 24.717.202Dönem Karı (Zararı)150.838.936 67.639.865Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)150.838.936 67.639.865Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-95.634.729 64.046.363Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 45.022.576 29.747.283Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.685.740 -15.094.895Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.685.740Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -15.094.895Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.078.180 7.096.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.646.833 3.286.190Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10.431.347 3.810.565Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.715.481 6.318.655Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 18.045.709 7.174.997Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 -2.330.228 -856.342Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-198.036.813 15.745.937Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-16.979.804 -5.580.760İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-16.979.804 -5.580.760Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler48.251.391 25.813.388İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-80.316.384 -99.911.563Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-88.808.137 -79.302.045İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -88.808.137 -79.302.045Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-91.074.955 -17.277.407İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20 -20.676.730İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-70.398.225 -17.277.407Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -63.196.893 -70.551.659Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler157.289.409 62.791.771İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20 126.560.602 62.791.771İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 30.728.807Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.474.192 4.427.777İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)20 -7.391.930İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.866.122 4.427.777Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.112.177 31.774.665Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -845.581 -879.752Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.112.043Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.065.668YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI64.448.987 -49.992.825Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.899.245 161.662Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 1.899.245 161.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.577.303 -71.945.118Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -49.243.542 -68.286.377Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.333.761 -3.658.741Alınan Temettüler9 112.796.817 21.790.631Alınan Faiz18 2.330.228FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.288.435 9.902.098Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri131.747.789 89.086.317Kredilerden Nakit Girişleri13 131.747.789 89.086.317Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-134.919.073 -72.009.222Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -134.919.073 -72.009.222Ödenen Faiz-3.117.151 -7.174.997YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.202.794 -15.373.525Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.628.837NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.573.957 -15.373.525DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 28.565.626 39.272.381DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 57.139.583 23.898.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 57.139.583 28.565.626Ticari Alacaklar368.004.615 276.597.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 368.004.615 276.597.792Stoklar7 466.982.119 405.321.620Peşin Ödenmiş Giderler8 21.991.744 15.370.858Diğer Dönen Varlıklar12 108.718.443 60.341.685ARA TOPLAM1.022.836.504 786.197.581TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.022.836.504 786.197.581DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar74.410.029 53.683.065İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 72.903.702 52.226.972İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.506.327 1.456.093Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 473.557.091 458.371.902Maddi Duran Varlıklar10 2.646.406.810 2.447.749.427Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 74.638.742 55.739.232Peşin Ödenmiş Giderler8 15.506.223 155.876Ertelenmiş Vergi Varlığı61.016.313 95.798.282TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.345.535.208 3.111.497.784TOPLAM VARLIKLAR4.368.371.712 3.897.695.365KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 306.546.201 222.899.460Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 631.908.408 664.053.245Ticari Borçlar569.180.081 411.890.672İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 442.481.758 315.921.156İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 126.698.323 95.969.516Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 11.389.835 7.052.157Diğer Borçlar5.184.012 12.863.328İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 5.110.162 12.502.092İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 73.850 361.236Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 8.871.038 8.703.879Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.771.877 21.512.865Kısa Vadeli Karşılıklar32.756.443 20.362.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.640.950 5.087.643Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 26.115.493 15.274.529Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 12.353.497 3.704.826ARA TOPLAM1.592.961.392 1.373.042.604TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.592.961.392 1.373.042.604UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 895.874.980 883.295.010Uzun Vadeli Karşılıklar13 48.092.677 42.314.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 48.092.677 42.314.920Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü48.431.220 46.933.487TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER992.398.877 972.543.417TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.585.360.269 2.345.586.021ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.422.840.710 1.216.026.133Ödenmiş Sermaye16 77.112.000 77.112.000Sermaye Düzeltme Farkları2.191.164 2.191.164Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-6.787.306 -6.787.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)406.802.384 411.814.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)437.720.694 352.645.219Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler83.139.931 83.139.931Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları295.910.429 132.570.855Net Dönem Karı veya Zararı126.751.414 163.339.574Kontrol Gücü Olmayan Paylar360.170.733 336.083.211TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.783.011.443 1.552.109.344TOPLAM KAYNAKLAR4.368.371.712 3.897.695.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 514.297.021 249.098.655Satışların Maliyeti17 -384.513.191 -182.699.644TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)129.783.830 66.399.011BRÜT KAR (ZARAR)129.783.830 66.399.011Genel Yönetim Giderleri-23.198.378 -15.964.798Pazarlama Giderleri-28.801.154 -12.945.790Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.204.985 -619.849Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.851.481 7.279.172Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.558.652 -203.700ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.872.142 43.944.046Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler112.796.817 24.566.859Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16.979.804 5.580.760FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)214.648.763 74.091.665Finansman Gelirleri18 4.023.158 26.536.585Finansman Giderleri18 -19.581.594 -7.174.997SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)199.090.327 93.453.253Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-48.251.391 -25.813.388Dönem Vergi (Gideri) Geliri-14.182.521 -4.125.500Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-34.068.870 -21.687.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)150.838.936 67.639.865DÖNEM KARI (ZARARI)150.838.936 67.639.865Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.087.522 10.965.051Ana Ortaklık Payları126.751.414 56.674.814Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.012.312 -635.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.216.833 -815.276Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.048.558 179.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.253.079Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.253.079Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar85.075.475 -19.524.481Yabancı Para Çevrim Farkları85.075.475 -19.524.481DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)80.063.163 -20.160.395TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)230.902.099 47.479.470Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.087.522 10.965.051Ana Ortaklık Payları206.814.577 36.514.419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028842BIST