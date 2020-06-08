***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 22.05.2020Genel Kurul Tarihi 30.06.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe PENDİKAdres Güzelyalı Mah.Parsan Çıkmazı Sk.No:2/1 Pendik/İst.Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı hesap dönemine ilşkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması7 - 2019 yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Toplantı Yeri başlıklı 19.maddesinin tadili hakkında karar alınması9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çercevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi15 - Şirket Ortaklarının üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündem İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2019 yılı Olağan Genel Kurul Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 52.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30 Haziran 2020 Salı günü, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Güzelyalı Mah.Parsan Çıkmazı Sk.No:2/1 Pendik/İst.adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâlet formunu içeren Genel Kurul gündem ilan metni,gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849793BIST