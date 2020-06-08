***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.06.2020 10:59
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 22.05.2020
Genel Kurul Tarihi 30.06.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Güzelyalı Mah.Parsan Çıkmazı Sk.No:2/1 Pendik/İst.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilşkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - 2019 yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması
8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Toplantı Yeri başlıklı 19.maddesinin tadili hakkında karar alınması
9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çercevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
15 - Şirket Ortaklarının üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündem İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2019 yılı Olağan Genel Kurul Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 52.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30 Haziran 2020 Salı günü, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Güzelyalı Mah.Parsan Çıkmazı Sk.No:2/1 Pendik/İst.adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâlet formunu içeren Genel Kurul gündem ilan metni,gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849793
BIST