***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 22.05.2020Genel Kurul Tarihi 30.06.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe PENDİKAdres Güzelyalı Mah.Parsan Çıkmazı Sk.No:2/1 Pendik/İst.Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı hesap dönemine ilşkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması7 - 2019 yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Toplantı Yeri başlıklı 19.maddesinin tadili hakkında karar alınması9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çercevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi15 - Şirket Ortaklarının üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündem İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2019 yılı Olağan Genel Kurul Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 30 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2019 yılı finansal tabloları oybirliğiyle onaylandı.Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. 2019 yılı Kâr payı dağıtım politikası oybirliğiyle kabul edildi2019 yılı Kâr Dağıtım Tablosu okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.Şirket Esas Sözleşmesi'nin Toplantı Yeri başlıklı 19.maddesinin tadiline oybirliğiyle karar verildi. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve muteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tevfik Yamantürk,Ahmet Ertuğrul, Alpaslan Aktuğ, Ahmet İrfan Söylemezoğlu,Olgun Şamlı,Orhan Metin,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Osman Aslan, Yılmaz, Hasan Basri Aktan ve Atilla Zeybek'in seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.Üst Düzey Yöneticelere ait ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 6.300 TL aylık net ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması oybirliğiyle kabul edildi. Şirketin Bağış ve Yardım politikası oybirliğiyle kabul edildi.2020 yılında şirketin bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır tutarının 1.100.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.Şirket tarafından 3.kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplamı 683.987.330 TL'dir. SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.I ) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 52.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30 Haziran 2020 Salı günü, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Güzelyalı Mah.Parsan Çıkmazı Sk.No:2/1 Pendik/İst.adresinde yapılmıştır.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853432BIST