***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 21.05.2021Genel Kurul Tarihi 29.06.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Makine İhtisas OSB.2.Cad.No:7 Dilovası/KocaeliGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması7 - 2020 yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3.maddesi ile Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesi tadilleri hakkında karar alınması9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi15 - Şirket Ortaklarının Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 GENEL KURUL GÜNDEM-İLAN.pdf - İlan MetniEK: 2 Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Amaç ve Konusu Başlıklı 3.maddesi İle ilgili Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar Başlıklı 6.maddesi İle ilgili Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 53.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Haziran 2021 Salı günü, saat 10:00'da, Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli'nde yapılacaktır. Gündemi ve vekâlet formunu içeren Genel Kurul gündem ilan metni,gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme tadil metinleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940636BIST