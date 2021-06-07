***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.06.2021 16:01
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 21.05.2021
Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres Makine İhtisas OSB.2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - 2020 yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması
8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3.maddesi ile Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesi tadilleri hakkında karar alınması
9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
15 - Şirket Ortaklarının Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 GENEL KURUL GÜNDEM-İLAN.pdf - İlan Metni
EK: 2 Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Amaç ve Konusu Başlıklı 3.maddesi İle ilgili Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar Başlıklı 6.maddesi İle ilgili Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 53.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Haziran 2021 Salı günü, saat 10:00'da, Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli'nde yapılacaktır. Gündemi ve vekâlet formunu içeren Genel Kurul gündem ilan metni,gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme tadil metinleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940636
BIST