***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 21.05.2021Genel Kurul Tarihi 29.06.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Makine İhtisas OSB.2.Cad.No:7 Dilovası/KocaeliGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması7 - 2020 yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3.maddesi ile Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesi tadilleri hakkında karar alınması9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi15 - Şirket Ortaklarının Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 GENEL KURUL GÜNDEM-İLAN.pdf - İlan MetniEK: 2 Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Amaç ve Konusu Başlıklı 3.maddesi İle ilgili Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar Başlıklı 6.maddesi İle ilgili Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 29 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu.Müzakereye açıldı. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2020 yılı finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı.Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı finansal tablolarının onaylanmasına elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.602.727,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.2020 yılı Kâr payı dağıtım politikasının kabul edilmesine elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosu okundu ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin amaç ve konusu başlıklı 3. ve sermaye paylar başlıklı 6.maddelerinin tadiline elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 9 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tevfik Yamantürk,Alpaslan Aktuğ,Ahmet Ertuğrul, Ahmet İrfan Söylemezoğlu,Olgun Şamlı,Orhan Metin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hasan Basri Aktan,Atilla Zeybek,Osman Aslan'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.Üst Düzey Yöneticelere ait ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 7.500 TL aylık net ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasınq elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.Şirketin Bağış ve Yardım politikası oybirliğiyle kabul edildi.2021 yılında şirketin bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır tutarının 1.200.000,00 TL olarak belirlenmesine elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.Şirket tarafından 3.kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 972.662.296 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.I ) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesi gereğince 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 11:06'da sonlandırılmıştır.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 29 06 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 29 06 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 53.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Haziran 2021 Salı günü, saat 10:00'da, Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli'nde yapılmıştır.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944886BIST