***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2020 YILI II. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VERİLMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2020AçıklamalarGeçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen, Sermaye Piyasası Kanununa göre düzenlenmemiş 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869491BIST