***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarToplantı Tarih: 21.05.2021Toplantı N 2021/05-01Karar N 03GÜNDEM:I- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hakkındaHAZIR BULUNANLAR:Tevfik YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ahmet ERTUĞRUL (Üye), Olgun ŞAMLI (Üye),Orhan METİN (Üye), Hasan Basri AKTAN (Bağımsız Üye), Atilla ZEYBEK (Bağımsız Üye), Osman ASLAN (Bağımsız Üye)KARAR:I- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi kapsamında Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler'e ilişkin Rapor'un aşağıda yer aldığı şekilde kabul edilmesine katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.SonuçSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alımlarının bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş‘nden yapılan alımların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve şartlar esas alınarak gerçekleştirileceğinden, işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940642BIST