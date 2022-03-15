Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

15.03.2022 18:21
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Toplantı Tarih:04.03.2022
Toplantı NO:2022/03-02
Karar NO:03
GÜNDEM:
I- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hakkında
HAZIR BULUNANLAR:
Tevfik YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ahmet ERTUĞRUL (Üye),  Olgun ŞAMLI (Üye),Orhan METİN (Üye), Hasan Basri AKTAN (Bağımsız Üye), Atilla ZEYBEK (Bağımsız Üye), Osman ASLAN (Bağımsız Üye)
KARAR:
              
I- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi kapsamında Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler'e ilişkin Rapor'un aşağıda yer aldığı şekilde kabul edilmesine katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
Sonuç
    
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alımlarının bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş‘nden yapılan alımların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve şartlar esas alınarak gerçekleştirileceğinden, işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010705


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.079
Değişim :  -0,44% |  -9,10
Açılış :  2.087  
Önceki Kapanış :  2.088  
En Yüksek
2.101 En Düşük
2.078
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 7,04 6.998.933 % 10,00  
PKENT 397,20 32.770.431 % 10,00  
ATAGY 4,29 805.040 % 10,00  
POLTK 599,80 9.180.617 % 9,99  
PENTA 334,80 49.270.964 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 14,7087 14,7172 % -0,42  
Euro 16,1093 16,1656 % -0,14  
Sterlin 19,1322 19,2282 % -0,22  
Frank 15,5513 15,6450 % -0,90  
Riyal 3,9078 3,9274 % -0,59  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 -23,43  
Altın Gr. 914 915 -13,33  
Cumhuriyet 5.970 6.061 -188,00  
Tam 5.950 6.100 -168,28  
Yarım 2.876 2.951 -81,40  
Çeyrek 1.442 1.475 -40,70  
Gümüş.Ons 24,93 24,97 -0,10  
Gümüş Gr. 11,84 11,85 -0,07  
B. Petrol 102 102 -5,19  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru