***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTOPLANTI TARİH : 22 MAYIS 2020TOPLANTI NO : 2020/05-02KARAR NO : 02GÜNDEM:I- Kâr Payı Dağıtım Politikasının BelirlenmesiHAZIR BULUNANLAR:Tevfik YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ahmet ERTUĞRUL (Üye), Olgun Şamlı (Üye),Orhan METİN (Üye), Hasan Basri AKTAN (Bağımsız Üye), Atilla ZEYBEK (Bağımsız Üye), Osman ASLAN (Bağımsız Üye)KARAR:I – Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-19.1 Kâr Payı Tebliği kapsamında, Kâr Payı Dağıtım Politikasının aşağıdabelirtilen şekilde benimsenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayınasunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASIŞirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kâr dağıtım kararı alır ve kâr dağıtımı yapar.Buna göre1- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenleme ve kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kâr dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.2-Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kâr dağıtımı kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz önünde bulundurulur.3- Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPKdüzenleme ve kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.4-Kâr payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurul'ca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.5- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kâr payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.6- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı SPKn., SPK düzenleme ve kararları Vergi Yasaları ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kâr payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımı yapabilir.7- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849794BIST