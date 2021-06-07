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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

07.06.2021 16:01



***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası

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Açıklamalar

TOPLANTI TARİH :  21 MAYIS 2021
TOPLANTI NO     :   2021/05-01
KARAR NO          :    05
GÜNDEM:
I- Kâr Payı Dağıtım Politikasının Belirlenmesi
HAZIR BULUNANLAR:
Tevfik YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ahmet ERTUĞRUL (Üye),  Olgun ŞAMLI (Üye),Orhan METİN (Üye), Hasan Basri AKTAN (Bağımsız Üye), Atilla ZEYBEK (Bağımsız Üye), Osman ASLAN (Bağımsız Üye)
 
KARAR:
I – Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-19.1 Kâr Payı Tebliği kapsamında, Kâr Payı Dağıtım Politikasının aşağıda belirtilen şekilde benimsenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına  sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
 
 
    
 
                                                                                                     PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 
                                                                                                              KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI
 
 
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı  Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kâr dağıtım kararı alır ve kâr dağıtımı yapar.
  
 Buna göre  
  
1- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenleme ve kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kâr  dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr  dağıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
 
2-Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kâr  dağıtımı kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz önünde bulundurulur.
  
 3- Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.  
                       
  
4-Kâr payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurul'ca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.
  
5- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kâr payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.
  
6- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı SPKn., SPK düzenleme ve kararları Vergi Yasaları ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kâr  payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımı yapabilir.
  
                                                   ul'da pay sahiplerine bilgi verilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940637


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