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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.06.2020 11:01
GÜNCEL HABERLER



***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 22.05.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PARSN, TRAPARSN91H6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PARSN, TRAPARSN91H6 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 77.112.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.021.776,97

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -3.983.354 -73.522.161,36
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı -3.983.354 -73.522.161,36
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.039.541 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
a-)Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK),Kurumlar Vergisi Kanunu,Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında,73.522.161,36 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve 73.522.161,36 TL'nin gelecek yıllar karlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine
b-) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II 14.1 No'lu ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında 3.983.354,00 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve 3.983.354.00 TL'nin geçmiş yıl karlarından düşülmesine ve durumun Genel Kurul tasviplerine sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 22.05.2020 tarih 2020/05-02-03 No'lu kararı tasviplerinize sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849795


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LUKSK 14,88 984.818 % 9,98  
EGCEY 1,22 176.078 % 9,91  
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Sterlin 8,5768 8,6198 % 0,38  
Frank 1,8002 1,8092 % 0,22  
Riyal 368,9220 369,0070 % 0,60  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.695 10,04  
Altın Gr. 369 369 2,16  
Cumhuriyet 2.394 2.429 -18,60  
Tam 2.464 2.507 -11,80  
Yarım 1.202 1.218 -11,20  
Çeyrek 601 609 -5,60  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 0,26  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,04  
B. Petrol 42,90 42,90 0,60  
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