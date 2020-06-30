***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)PARSN, TRAPARSN91H6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)PARSN, TRAPARSN91H6 0 0Ek Açıklamalara-)Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK),Kurumlar Vergisi Kanunu,Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 73.522.161,36 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve 73.522.161,36 TL'nin gelecek yıllar karlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesib-) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II 14.1 No'lu ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında 3.983.354,00 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması ve 3.983.354.00 TL'nin geçmiş yıl karlarından düşülmesi ve durumun Genel Kurul tasviplerine sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 22.05.2020 tarih 2020/05-02-03 No'lu karar 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul'da oybirliğiyle kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 77.112.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.021.776,97* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -3.983.354 -73.522.161,364. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı -3.983.354 -73.522.161,366. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.039.541 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıa-)Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK),Kurumlar Vergisi Kanunu,Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında,73.522.161,36 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve 73.522.161,36 TL'nin gelecek yıllar karlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesineb-) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II 14.1 No'lu ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında 3.983.354,00 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve 3.983.354.00 TL'nin geçmiş yıl karlarından düşülmesine ve durumun Genel Kurul tasviplerine sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 22.05.2020 tarih 2020/05-02-03 No'lu kararı tasviplerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853443BIST