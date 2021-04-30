***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.04.2021 19:10
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmemizin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın, 16.04.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-5206 sayılı yazısına istinaden Şirket Esas Sözleşmemizin, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin değişikliği kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve Tadil Metni.pdf
EK: 2 ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE VE PAYLAR BAŞLIKLI 6.MADDESİNİN TADİLİ İLE İLGİLİ SPK ONAYI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933647
BIST
18:051.398
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
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|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
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|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
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|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
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|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
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|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2723
|8,2769
|% 0,90
|
|Euro
|9,9588
|9,9697
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4158
|11,4730
|% 0,15
|
|Frank
|9,0320
|9,0864
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2008
|2,2118
|% 0,95
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,33
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,94
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
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|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-1,41
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