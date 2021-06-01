***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmemizin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili Ticaret Bakanlığı onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.04.2021Ek AçıklamalarT.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.05.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064042426 sayılı yazısına istinaden Şirket Esas Sözleşmemizin, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin değişikliği Türk Ticaret Kanunu'nun 333.maddesi uyarınca uygun görülmüştür.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve Tadil Metni.pdfEK: 2 ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE VE PAYLAR BAŞLIKLI 6.MADDESİNİN TADİLİ İLE İLGİLİ SPK ONAYI.pdfEK: 3 ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE VE PAYLAR BAŞLIKLI 6.MADDESİNİN TADİLİ İLE İLGİLİ TİCARET BAKANLIĞI ONAYI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939424BIST