***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.06.2021 18:24
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmemizin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili Ticaret Bakanlığı onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2021
Ek Açıklamalar
T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.05.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064042426 sayılı yazısına istinaden Şirket Esas Sözleşmemizin, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin değişikliği Türk Ticaret Kanunu'nun 333.maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve Tadil Metni.pdf
EK: 2 ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE VE PAYLAR BAŞLIKLI 6.MADDESİNİN TADİLİ İLE İLGİLİ SPK ONAYI.pdf
EK: 3 ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE VE PAYLAR BAŞLIKLI 6.MADDESİNİN TADİLİ İLE İLGİLİ TİCARET BAKANLIĞI ONAYI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939424
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.434
En Düşük
1.423
18:058,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
18:0510,4302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0430
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
18:05519,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,07
|Açılış
|: 519,56
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
518,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.179.578
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.802.582
|% 10,00
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|MTRKS
|36,58
|70.831.159
|% 9,98
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|110.975.942
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|YAYLA
|3,55
|131.638.875
|% -7,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|141.182.008
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|193.755.247
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5137
|8,5167
|% 0,29
|
|Euro
|10,4252
|10,4317
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,0354
|12,0957
|% 0,01
|
|Frank
|9,4739
|9,5309
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2635
|2,2749
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-7,43
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,01
|
|B. Petrol
|70,44
|70,44
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 216.00 milyon TL de
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17:59DERIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 131 adet işlem
-
17:57NATEN
Yüzde 9.95 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 322 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, TSKB
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 77 artarak (% 0.95 ) 1, 252