***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'da kabulüYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Nisan 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-5206 ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21 Mayıs 2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064042426 sayılı yazılarına istinaden Şirket Esas Sözleşmemizin Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesinin değişikliği elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve Tadil Metni.pdfEK: 2 ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE VE PAYLAR BAŞLIKLI 6.MADDESİNİN TADİLİ İLE İLGİLİ SPK ONAYI.pdfEK: 3 ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE VE PAYLAR BAŞLIKLI 6.MADDESİNİN TADİLİ İLE İLGİLİ TİCARET BAKANLIĞI ONAYI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944934BIST