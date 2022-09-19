***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 16.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11276 sayılı yazısına istinaden,Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063721BIST