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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2020 12:48
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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

          
Dünya çapında yayılan Koronavirüs (Covid – 19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan kademeli önlemler çerçevesinde, başta Avrupa ve diğer ülkelerdeki müşteri ve tedarikçilerimizde ortaya çıkan fabrika duruş, sipariş düşüş ve ertelemelerine istinaden Şirketimizin Pendik ve Dilovası ile iştirakimiz Omtaş'ın üretim tesislerinde 25 Mart 2020'den itibaren 6 Nisan 2020 tarihine kadar üretim çalışmalarına ara verilmesi kararlaştırılmıştır.Bu süre zarfında müşterilerimizin ihtiyaçları Avrupa nezdindeki konsinye depolarımızdan ve sevkiyatlarımızdan karşılanmaya devam edecektir.
Diğer yandan, Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili çalışanlarımızın sağlığına öncelik vererek hem müşterilerimiz hem de bulunduğumuz toplumun güvenliği için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Koronavirüs'ün (Covid – 19) Avrupa'da yayılmaya başlamasından itibaren çalışanlarımızın tüm yurt dışı iş seyahatleri durdurulmuştur.
      
 Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri doğrultusunda, çalışma ortamlarımızda sağlık ve güvenlik tedbirlerini en yüksek seviyeye taşıyarak çalışanlarımızı bu konuda düzenli olarak
bilgilendirilmekteyiz.
         
 Mevcut durum itibarıyla uzaktan çalışma modeliyle ve iş sürekliliği planı doğrultusunda iş süreçleri yürütülmektedir.Zorunlu görevler nedeniyle iş yerinde bulunulması gereken süreçler için ise ilgili birimler, sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri altında 
dönüşümlü olarak faaliyetlerine devam edeceklerdir.
 
Konuyla ilgili önemli gelişmeler vuku'unda yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.
                    
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831978


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