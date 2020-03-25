***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 12:48
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya çapında yayılan Koronavirüs (Covid – 19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan kademeli önlemler çerçevesinde, başta Avrupa ve diğer ülkelerdeki müşteri ve tedarikçilerimizde ortaya çıkan fabrika duruş, sipariş düşüş ve ertelemelerine istinaden Şirketimizin Pendik ve Dilovası ile iştirakimiz Omtaş'ın üretim tesislerinde 25 Mart 2020'den itibaren 6 Nisan 2020 tarihine kadar üretim çalışmalarına ara verilmesi kararlaştırılmıştır.Bu süre zarfında müşterilerimizin ihtiyaçları Avrupa nezdindeki konsinye depolarımızdan ve sevkiyatlarımızdan karşılanmaya devam edecektir.
Diğer yandan, Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili çalışanlarımızın sağlığına öncelik vererek hem müşterilerimiz hem de bulunduğumuz toplumun güvenliği için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Koronavirüs'ün (Covid – 19) Avrupa'da yayılmaya başlamasından itibaren çalışanlarımızın tüm yurt dışı iş seyahatleri durdurulmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri doğrultusunda, çalışma ortamlarımızda sağlık ve güvenlik tedbirlerini en yüksek seviyeye taşıyarak çalışanlarımızı bu konuda düzenli olarak
bilgilendirilmekteyiz.
Mevcut durum itibarıyla uzaktan çalışma modeliyle ve iş sürekliliği planı doğrultusunda iş süreçleri yürütülmektedir.Zorunlu görevler nedeniyle iş yerinde bulunulması gereken süreçler için ise ilgili birimler, sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri altında
dönüşümlü olarak faaliyetlerine devam edeceklerdir.
Konuyla ilgili önemli gelişmeler vuku'unda yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831978
BIST
17:2689.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -244,56
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:266,4701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
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|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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6,4969
En Düşük
6,3790
17:266,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0600
|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,0149
En Düşük
6,8970
17:26335,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,68
|Açılış
|: 335,30
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|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.509.343
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.132.635
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.021.611
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.640.022
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.436
|% 10,00
|
|BURVA
|12,15
|42.933
|% -10,00
|
|QNBFL
|143,20
|18.006.924
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|483.816
|% -7,14
|
|ASELS
|23,40
|1.328.038.025
|% 2,45
|
|THYAO
|8,73
|1.242.638.462
|% 5,31
|
|GARAN
|7,54
|1.190.655.318
|% -0,53
|
|AKBNK
|5,57
|381.551.711
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|370.209.936
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|370.209.936
|% -1,58
|
|GARAN
|7,54
|1.190.655.318
|% -0,53
|
|ODAS
|1,26
|185.728.384
|% -0,79
|
|THYAO
|8,73
|1.242.638.462
|% 5,31
|
|ISFIN
|2,93
|352.701.736
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5583
|7,5962
|% 0,50
|
|Frank
|6,5704
|6,6099
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7159
|1,7245
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.615
|-7,98
|
|Altın Gr.
|333
|334
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,24
|14,29
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|0,00
|
|B. Petrol
|26,56
|26,56
|-0,59
|
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17:38ASLAN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -413, 04 kaybederek (% -0.49 ) 84, 510
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, EKIZ, EGCYO, OZRDN, EGCYH, AYES, EGCEY