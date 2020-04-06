***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle Şirketimiz tarafından alınan tedbirlere ilişkin yapılan 25.03.2020 tarihli özel durum açıklaması ile ilgili olarakDünya çapında yayılan Koronavirüs (Covid – 19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan kademeli önlemler çerçevesinde, başta Avrupa ve diğer ülkelerdeki müşteri ve tedarikçilerimizde ortaya çıkan fabrika duruş, sipariş düşüş ve ertelemelerine istinaden Şirketimizin Pendik ve Dilovası ile iştirakimiz Omtaş'ın tesislerinde üretim çalışmalarına ara verilmesi hakkında değerlendirmeler müteakibinde tedbiren, aranın 13 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır. Bu süre zarfında müşterilerimizin ihtiyaçlarını Avrupa nezdindeki konsinye depolarımızdan ve sevkiyatlarımızdan karşılamaya yönelik işlemlerimiz devam edecektirMevcut durum itibarıyla uzaktan çalışma modeliyle iş sürekliliği planı doğrultusunda iş süreçleri yürütülmektedir. Zorunlu görevler ve kısmi üretim nedeniyle şirkette bulunması gereken kişilerin sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri altında, dönüşümlü olarak faaliyetleri sürmektedir. Diğer yandan, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanan "Kısa Çalışma Ödeneği"nden çalışanlarımızın yararlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzun 03.04.2020 tarihli kararıyla başlatılan süreç devam etmektedirKonuyla ilgili önemli gelişmeler vuku'unda yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835134BIST