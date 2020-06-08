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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.06.2020 12:43
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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Toplantı Tarih: 08.06.2020
Toplantı No    :2020/06-01
Karar N        03
GÜNDEM:
I- Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
HAZIR BULUNANLAR:
Tevfik YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ahmet ERTUĞRUL (Üye),  Olgun Şamlı (Üye),Orhan METİN (Üye), Hasan Basri AKTAN (Bağımsız Üye), Atilla ZEYBEK (Bağımsız Üye), Osman ASLAN (Bağımsız Üye)
 
KARAR:
I- Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği esaslarına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikasının aşağıda belirtilen şekilde belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
 
 
                                                        
                                                  PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
                                          YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN 
                                                                    ÜCRET POLİTİKASI
İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi (Komite)  üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki Huzur Ücretleri, Bağımsız Üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla Genel Kurulu'a yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeleri esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Komite belirtilen kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, Yönetim Kurulu'na sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849821


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Tam 2.467 2.495 -23,90  
Yarım 1.204 1.218 -11,70  
Çeyrek 602 609 -5,90  
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