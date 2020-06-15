***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2020 09:55
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Toplantı Tarihi: 15.06.2020
Toplantı No : 2020/06-03
Karar No : 01
G Ü N D E M :
I- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 30.06.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da aday gösterilmesi
HAZIR BULUNANLAR:
Tevfik YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ahmet ERTUĞRUL (Üye),
Olgun Şamlı (Üye),Orhan
METİN (Üye), Hasan Basri AKTAN (Bağımsız Üye), Atilla ZEYBEK (Bağımsız Üye), Osman ASLAN (Bağımsız Üye)
KARAR:
I-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 15.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu adayları ile ilgili sunulan rapora istinaden, 30.06.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Hasan Basri Aktan, Atilla Zeybek ve Osman Aslan'ın aday gösterilmelerine katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851137
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|% -0,25
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|0,0000
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|1.242
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