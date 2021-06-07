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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.06.2021 16:02



***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Toplantı Tarih: 21.05.2021
Toplantı N   2021/05-01
Karar N       04
GÜNDEM:
I- Bağış ve Yardım Politikası'nın belirlenmesi
HAZIR BULUNANLAR:
Tevfik YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ahmet ERTUĞRUL (Üye),  Olgun ŞAMLI (Üye),Orhan METİN (Üye), Hasan Basri AKTAN (Bağımsız Üye), Atilla ZEYBEK (Bağımsız Üye), Osman ASLAN (Bağımsız Üye)
KARAR:
I-Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Esaslarına uygun olarak Bağış ve Yardım  Politikası'nın aşağıda belirtilen şekilde belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
                                                       
 
 
                                          PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 
                                                      BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
 
Bu politika Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.
 
Bağış ve Yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilincini oluşturmanın yanı sıra sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.
 
Bu amaç doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca Genel Kurul bilgisine sunulmak kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, Kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının %0.15'ne (On Binde Onbeşi) isabet eden tutarı geçmemek kaydıyla bağış ve yardım yapılabilir.
 
Bağış ve yardım tutarının aktif toplamın %0.15'i (On Binde Onbeşi) aşması durumunda özel durum açıklaması yapılır.
                                                
       
Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940641


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