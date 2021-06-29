***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTaşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği ( OİB) tarafından organize edilen '' Alman Basın Heyeti Türkiye Ziyareti'' kapsamında,Alman medya kuruluşları ve sektör temsilcileri 30 Haziran 2021-Çarşamba günü şirketimizin Dilovası tesislerini ziyaret edeceklerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944936BIST