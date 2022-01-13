***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









planan 5 bin Ton dövme kapasiteli yeni "Otomatik Dövme ve Transfer Hattı" yatırımı makine sözleşmesini 12 Ocak 2022 itibariyle imzalamış olup tüm yatırımın 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993742BIST