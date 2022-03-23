***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarToplantı Tarihi: 23.03.2022Toplantı No : 2022/03-04Karar No : 01G Ü N D E M :I- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 06.04.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da aday gösterilmesiHAZIR BULUNANLAR:Tevfik YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ahmet ERTUĞRUL (Üye),Olgun ŞAMLI (Üye),Orhan METİN (Üye), Hasan Basri AKTAN (Bağımsız Üye), Atilla ZEYBEK (Bağımsız Üye), Osman ASLAN (Bağımsız Üye)KARAR:I-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 23.03.2022 tarihinde yapılan toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu adayları ile ilgili sunulan rapora istinaden, 06.04.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Hasan Basri Aktan, Atilla Zeybek ve Osman Aslan'ın aday gösterilmelerine katılımcıların oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012396BIST