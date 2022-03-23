Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2022 16:06
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Toplantı Tarihi: 23.03.2022
Toplantı No    : 2022/03-04
Karar No        : 01
G Ü N D E M :
I- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 06.04.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da aday gösterilmesi
HAZIR BULUNANLAR:
Tevfik YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ahmet ERTUĞRUL (Üye),Olgun ŞAMLI (Üye),Orhan  METİN (Üye), Hasan Basri AKTAN (Bağımsız Üye), Atilla ZEYBEK (Bağımsız Üye), Osman ASLAN (Bağımsız Üye)
KARAR:
I-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 23.03.2022 tarihinde yapılan toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu adayları ile ilgili sunulan rapora istinaden, 06.04.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Hasan Basri Aktan, Atilla Zeybek ve Osman Aslan'ın aday gösterilmelerine katılımcıların oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012396


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:542.181
Değişim :  -0,37% |  -8,08
Açılış :  2.195  
Önceki Kapanış :  2.189  
En Yüksek
2.204 En Düşük
2.170
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENSRI 16,94 36.259.896 % 10,00  
NETAS 17,93 24.166.931 % 10,00  
GZNMI 38,34 34.576.114 % 9,98  
KUTPO 46,56 104.051.405 % 9,97  
ISYAT 4,13 80.805.793 % 9,26  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Dolar 14,8459 14,8503 % 0,19  
Euro 16,3160 16,3238 % -0,22  
Sterlin 19,5196 19,6175 % -0,45  
Frank 15,8245 15,9198 % -0,05  
Riyal 3,9461 3,9658 % 0,12  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 5,97  
Altın Gr. 920 920 3,99  
Cumhuriyet 6.096 6.188 25,00  
Tam 6.071 6.222 39,37  
Yarım 2.934 3.010 19,05  
Çeyrek 1.472 1.505 9,52  
Gümüş.Ons 24,93 24,95 0,16  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,10  
B. Petrol 119 119 3,75  
Seans Raporu 15:54
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru