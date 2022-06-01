***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 10:41
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.,OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ TARAFINDAN TÜRKİYE KAPSAMINDA YAPILAN 2021 İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ İLE ALAKALI OLUŞTURULAN LİSTEDE 98.SIRADA YER ALMIŞ OLUP "BRONZ KATEGORİSİ"NDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
FİRMA OLARAK TÜRKİYE MENFAATİNE OLAN ÇALIŞMALARIMIZA AZİMLE DEVAM EDECEĞİMİZİ GURURLA İFADE EDİYORUZ.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033800
BIST
12:002.579
En Yüksek
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|Açılış
|: 2.554
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972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler11:58
|MZHLD
|80,55
|11.633.799
|% 9,97
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|OZRDN
|12,91
|1.919.473
|% 9,97
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|AKSEN
|23,14
|202.827.294
|% 9,56
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|MRGYO
|1,67
|18.526.764
|% 8,44
|
|PENTA
|486,20
|45.472.638
|% 7,69
|
|AVGYO
|2,84
|23.197.451
|% -8,68
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|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.021.625
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|52.961.712
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,20
|1.489.347
|% -4,76
|
|THYAO
|49,80
|1.959.825.129
|% -0,20
|
|SASA
|37,70
|848.286.869
|% 3,34
|
|KRDMD
|14,99
|781.114.658
|% 1,97
|
|HEKTS
|32,14
|713.849.292
|% 2,62
|
|SISE
|21,14
|662.047.169
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,89
|451.466.100
|% 0,70
|
|YKBNK
|4,70
|442.499.640
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,30
|121.374.786
|% 1,56
|
|DOHOL
|3,98
|224.237.997
|% -0,75
|
|KARSN
|7,12
|392.444.836
|% 1,86
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4298
|16,4368
|% 0,25
|
|Euro
|17,6224
|17,6431
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,6081
|20,7114
|% -0,03
|
|Frank
|17,0298
|17,1324
|% 0,01
|
|Riyal
|4,3685
|4,3904
|% 0,16
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|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-5,01
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,02
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|B. Petrol
|118
|118
|1,92
|