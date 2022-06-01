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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2022 10:41
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.,OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ TARAFINDAN TÜRKİYE KAPSAMINDA YAPILAN 2021 İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ İLE ALAKALI OLUŞTURULAN LİSTEDE 98.SIRADA YER ALMIŞ OLUP "BRONZ KATEGORİSİ"NDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
FİRMA OLARAK TÜRKİYE MENFAATİNE OLAN ÇALIŞMALARIMIZA AZİMLE DEVAM EDECEĞİMİZİ GURURLA İFADE EDİYORUZ.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033800


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AKSEN 23,14 202.827.294 % 9,56  
MRGYO 1,67 18.526.764 % 8,44  
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Euro 17,6224 17,6431 % 0,12  
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Riyal 4,3685 4,3904 % 0,16  
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11:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.832 -5,01  
Altın Gr. 969 969 -0,53  
Cumhuriyet 6.477 6.575 -20,00  
Tam 6.440 6.603 -24,94  
Yarım 3.113 3.194 -12,06  
Çeyrek 1.561 1.597 -6,03  
Gümüş.Ons 21,52 21,55 -0,02  
Gümüş Gr. 11,38 11,40 0,02  
B. Petrol 118 118 1,92  
Seans Raporu 11:58
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