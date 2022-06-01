***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.,OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ TARAFINDAN TÜRKİYE KAPSAMINDA YAPILAN 2021 İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ İLE ALAKALI OLUŞTURULAN LİSTEDE 98.SIRADA YER ALMIŞ OLUP "BRONZ KATEGORİSİ"NDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.FİRMA OLARAK TÜRKİYE MENFAATİNE OLAN ÇALIŞMALARIMIZA AZİMLE DEVAM EDECEĞİMİZİ GURURLA İFADE EDİYORUZ.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033800BIST