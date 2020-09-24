***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 15:32
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TEVFİK YAMANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Murahhas Üye-Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Murahhas Üye-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.17 Yoktur Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi -
ALPASLAN AKTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
AHMET İRFAN SÖYLEMEZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Bağımsız Üye Değil
AHMET ERTUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet
16:521.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 13,40
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:527,6245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0764
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:528,8916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0845
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:52456,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,73
|Açılış
|: 456,59
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:52
|CRFSA
|23,98
|22.404.385
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|60.945.052
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.897.932
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.293.402
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.402.527
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,94
|3.167.691.679
|% 5,47
|
|SISE
|6,81
|1.142.438.381
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,28
|903.620.168
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,96
|863.094.196
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,10
|706.010.039
|% 3,96
|
|GARAN
|6,94
|3.167.691.679
|% 5,47
|
|YKBNK
|2,10
|706.010.039
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,28
|903.620.168
|% -0,30
|
|ADESE
|2,37
|472.128.564
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,58
|304.758.560
|% 2,60
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6208
|7,6245
|% -0,99
|
|Euro
|8,8778
|8,8916
|% -0,94
|
|Sterlin
|9,7151
|9,7639
|% -0,62
|
|Frank
|8,2206
|8,2702
|% -1,03
|
|Riyal
|2,0314
|2,0416
|% -0,80
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-10,44
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.027
|3.105
|-40,64
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-19,67
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,83
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,21
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,04
|