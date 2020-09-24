***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTEVFİK YAMANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Murahhas Üye-Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Murahhas Üye-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.17 Yoktur Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi -ALPASLAN AKTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediAHMET İRFAN SÖYLEMEZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilAHMET ERTUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediOLGUN ŞAMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 30.03.2017 İcrada Görevli Değil Üretim Direktörü ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediHASAN BASRİ AKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 10.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752250 Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıATİLLA ZEYBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752250 Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiORHAN METİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediOSMAN ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752250 Değerlendirilmedi KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ,RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876501BIST