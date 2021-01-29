***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 51.459.207,46 TRY 66,73DİĞER 25.652.792,54 TRY 33,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906152BIST