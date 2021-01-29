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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.01.2021 16:25



***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 51.459.207,46 TRY 66,73
DİĞER 25.652.792,54 TRY 33,27




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906152


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BIST En Aktif Hisseler17:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 15,40 268.349.113 % 10,00  
DZGYO 5,06 48.722.321 % 10,00  
TSGYO 5,39 7.049.633 % 10,00  
PKENT 1.524,60 22.003.434 % 10,00  
ISKPL 19,48 658.249 % 9,99  
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17:43 Alış Satış %  
Dolar 7,3025 7,3078 % -0,36  
Euro 8,8747 8,8818 % -0,25  
Sterlin 10,0021 10,0523 % -0,40  
Frank 8,1954 8,2448 % -0,35  
Riyal 1,9426 1,9523 % -0,36  
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17:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 24,10  
Altın Gr. 437 437 3,06  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -12,00  
Tam 2.892 2.968 -14,15  
Yarım 1.398 1.436 -6,85  
Çeyrek 701 718 -3,42  
Gümüş.Ons 27,32 27,36 0,77  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 0,12  
B. Petrol 55,73 55,73 0,63  
Seans Raporu 17:43
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